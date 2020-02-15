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15.02.20 14:31

Зеленський - Трампу: після "Санта-Барбари" з імпічментом пропоную почати відносини з чистого аркуша

Президент України Володимир Зеленський впевнений, що його візит в Білий дім і зустріч з президентом США Дональдом Трампом відбудеться, а також запросив американського колегу до Києва.

Зеленський - Трампу: після "Санта-Барбари" з імпічментом пропоную почати відносини з чистого аркуша

Про це він сказав, виступаючи на 56-й Мюнхенській конференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я впевнений, що це (візит в США. - Ред.) відбудеться ... Востаннє, коли у мене була зустріч з держсекретарем США Помпео, ми говорили про це, і говорили, що я б дуже хотів, щоб мій візит в Америку був чимось особливим для двох країн. З якимось дуже важливим результатом для обох країн. Чимось вигідним для обох країн, - сказав Зеленський.

За словами Зеленського, він хоче приїхати в США і почати відносини "з чистого аркуша".

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"Після всієї цієї" Санти-Барбари "... про імпічмент ... я хочу приїхати і з чистого аркуша почати наші відносини, щоб ми домовилися, підписали якісь контракти, домовилися про стратегічні речі, інвестиційні речі. Давайте підготуємо пакет цих документів і зустрінемося. Тому зараз м'яч на боці президента США, але ми завжди раді бачити всіх в Україні, тому я готовий запросити і запрошую президента Трампа до Києва", - зазначив український лідер.

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