"Український центризм", - Корнієнко назвав ідеологію "Слуги народу"

Про це заявив на з'їзді партії Олександр Корнієнко, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

"Ми центристи. Але це не той центризм, до якого ми звикли за час незалежності України. Коли ти не знаєш, хто ти і кажеш, що ти центрист", - запевнив Корнієнко.

У зв'язку з цим глава партії запропонував "український центризм як ідеологію партії".

Корнієнко під час свого виступу на з'їзді визнав, що влада проводить реформи повільно.

"Ми обіцяли завершення епохи брехні. Ми зробили дуже багато на центральному рівні. Але зміни просуваються не так швидко. Поки у людей багато питань. Один з варіантів відповіді на ці питання - взяти участь у місцевих виборах", - зазначив Корнієнко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуги народу" затвердили склад Вищої ради партії

Він оголосив про початок розвитку партії на місцях.