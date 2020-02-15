Зеленському не подобається, що питання Криму не обговорюється зараз у жодному форматі

Про це він сказав під час дискусії на Мюнхенській конференції з безпеки в суботу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Що мені не подобається? Це питання Криму, якого немає. Чесно, ми ж дуже відверті сьогодні. Питання Криму не обговорюється сьогодні, зовсім. Тобто, чи потрібно вносити і серйозно обговорювати це питання. Це теж окупована наша територія, там теж наші люди, українці. Чи потрібен новий майданчик?"- зазначив він.

"Тут мені здається, що могли б сильніше вплинути США", - додав Зеленський.

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