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15.02.20 15:12

Зеленському не подобається, що питання Криму не обговорюється зараз у жодному форматі

Президенту України Володимиру Зеленському не подобається, що зараз у жодному форматі і на жодному майданчику не обговорюється питання повернення Україні окупованого Криму, і вважає, що США могли б вплинути на цю ситуацію.

Зеленському не подобається, що питання Криму не обговорюється зараз у жодному форматі

 Про це він сказав під час дискусії на Мюнхенській конференції з безпеки в суботу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Що мені не подобається? Це питання Криму, якого немає. Чесно, ми ж дуже відверті сьогодні. Питання Криму не обговорюється сьогодні, зовсім. Тобто, чи потрібно вносити і серйозно обговорювати це питання. Це теж окупована наша територія, там теж наші люди, українці. Чи потрібен новий майданчик?"- зазначив він.

"Тут мені здається, що могли б сильніше вплинути США", - додав Зеленський.

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