У "Слуги народу" вистачає людей на рівні області та міськрад, проблеми будуть в ОТГ, - Корнієнко про місцеві вибори

Про це він сказав після з'їзду партії, відповідаючи на питання Цензор.НЕТ про те, чи є у "Слуги народу" в округах досить людей, з якими можна йти на місцеві вибори.

"На рівень області і міськради людей завжди вистачить. Проблеми будуть на рівні ОТГ не тільки у нас, але і у всіх, тому що там багато людей хоче бути самовисуванцями. Ми побачили це на останніх виборах в ОТГ. Тобто ми можемо впертися в проблему самовисуванців", - сказав Корнієнко.

Також читайте: "Український центризм", - Корнієнко назвав ідеологію "Слуги народу"

Він зазначив, що СН готова до того, що самовисуванці багато візьмуть.

"І це не є для нас проблемою, якщо вони будуть конструктивно поводитися в міських радах. В рамках децентралізації ми збільшуємо дуже повноваження і в принципі ці люди будуть відповідати перед суспільством набагато більше", - сказав він.