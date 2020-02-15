Ситник - корупціонер, - "слуга народу" Дмитрук про збір підписів за звільнення глави НАБУ

Про це Дмитрук розповів журналістам після з'їзду партії СН, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас в державі склалася така ситуація, що є Артем Ситник, який очолює орган, який в нашій державі має боротися з корупцією. А людина офіційно визнана корупціонером і входить в список корупціонерів за рішенням суду. Тому я вважаю, що зробив правильне рішення, зібравши понад 250 підписів і подав постанову", - сказав він.

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"Також моїм аргументом є те, що протягом 5 років цей орган був створений, щоб боротися з корупцією в державі. Дуже помпезно відкривали і створювали, а протягом 5 років за клопотанням цього органу не було винесено жодного рішення. У нас що в державі не було корупції?" - додав Дмитрук.

Він висловив надію, що нардепи підтримають його постанову в Раді.

Як повідомлялося, раніше група народних депутатів зареєструвала у Верховній Раді України проєкт постанови про звільнення директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника.