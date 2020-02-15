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15.02.20 16:45

Прокуратура Криму відкрила справу за фактом затримання ФСБ РФ українського судна в Азовському морі

Прокуратура АРК розпочала кримінальне провадження за фактом незаконного затримання "співробітниками прикордонного управління ФСБ Росії у Криму" українського судна з чотирма людьми на борту.

Прокуратура Криму відкрила справу за фактом затримання ФСБ РФ українського судна в Азовському морі

Про це пресслужба прокуратури повідомила в телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 15 лютого 2020 року, під процесуальним керівництвом прокуратури автономії ГУНП в АР Крим та Севастополі  розпочато кримінальне провадження за ст.146 і 278 КК України за фактом незаконного захоплення "співробітниками прикордонного управління ФСБ Росії" українського судна з чотирма людьми на борту", - сказано в повідомленні.

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Слідство встановило, що "окупаційні правоохоронці" в західній частині Азовського моря затримали маломірне судно з чотирма рибалками на борту. Разом із судном їх відвезли в порт окупованої Керчі.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 15 лютого ФСБ РФ заявила про затримання українського судна нібито за незаконний вилов риби.

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