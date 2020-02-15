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15.02.20 16:57

Зеленський хоче залучити кошти до фонду відновлення Донбасу (оновлено)

Президент України Володимир Зеленський закликав розпочати залучення коштів до фонду відновлення Донбасу.

Зеленський хоче залучити кошти до фонду відновлення Донбасу (оновлено)

Про це він сказав, виступаючи на Українському ланчі в межах Мюнхенської безпекової конференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Зеленський заявив, що вперше "цей фонд адмініструється Світовим Банком, Офісом президента".

За словами Зеленського, у цього фонду буде "два вікна: одне для міжнародних партнерів і друге - для українських інвесторів і донорів".

Президент зазначив, що основними пріоритетами фонду є великі інфраструктурні проєкти, робота з місцевим бізнесом та його доступне кредитування, турбота про найнезахищеніші верстви населення.

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Головним завданням фонду, за його словами, буде "подолання наслідків війни".

Крім того, як зазначив глава держави, в Україні планується створити Міністерство з питань реінтеграції та відновлення Донбасу.

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