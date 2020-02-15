Зеленський хоче залучити кошти до фонду відновлення Донбасу (оновлено)

Про це він сказав, виступаючи на Українському ланчі в межах Мюнхенської безпекової конференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Зеленський заявив, що вперше "цей фонд адмініструється Світовим Банком, Офісом президента".
За словами Зеленського, у цього фонду буде "два вікна: одне для міжнародних партнерів і друге - для українських інвесторів і донорів".
Президент зазначив, що основними пріоритетами фонду є великі інфраструктурні проєкти, робота з місцевим бізнесом та його доступне кредитування, турбота про найнезахищеніші верстви населення.
Головним завданням фонду, за його словами, буде "подолання наслідків війни".
Крім того, як зазначив глава держави, в Україні планується створити Міністерство з питань реінтеграції та відновлення Донбасу.