Сивохо пообіцяв представити Національну платформу примирення

Про це він заявив журналістам перед початком з'їзду партії "Слуга народу" в суботу, 15 лютого, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Приходьте туди, все розповімо, на всі питання дамо відповідь", - зазначив Сивохо.
Водночас член команди Сивохи Іван Толкачов уточнив, що цю платформу може бути представлено попередньо в середу, 19 лютого.
"Ця платформи створена у межах виконання завдань, сформульованих президентом щодо гуманітарної політики реінтеграції Донбасу. Ми довго працювали разом із міжнародними експертами, разом із конфліктологами, політологами. І тому народилася платформа", - сказав він.
Толкачов додав, що платформа має "об'єднати під своїм крилом і громадські ініціативи, і державні програми".
У суботу, 15 лютого, виступаючи на 56-ій Мюнхенській безпековій конференції, президент Володимир Зеленський розповів про створення діалогової платформи "Мир Донбасу".
За його словами, в межах роботи цієї платформи жителі окупованих територій і переміщені особи залучатимуться до обговорення свого майбутнього в складі єдиної України.
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