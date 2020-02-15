Сивохо пообіцяв представити Національну платформу примирення

Про це він заявив журналістам перед початком з'їзду партії "Слуга народу" в суботу, 15 лютого, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Приходьте туди, все розповімо, на всі питання дамо відповідь", - зазначив Сивохо.

Водночас член команди Сивохи Іван Толкачов уточнив, що цю платформу може бути представлено ​​попередньо в середу, 19 лютого.

"Ця платформи створена у межах виконання завдань, сформульованих президентом щодо гуманітарної політики реінтеграції Донбасу. Ми довго працювали разом із міжнародними експертами, разом із конфліктологами, політологами. І тому народилася платформа", - сказав він.

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Толкачов додав, що платформа має "об'єднати під своїм крилом і громадські ініціативи, і державні програми".

У суботу, 15 лютого, виступаючи на 56-ій Мюнхенській безпековій конференції, президент Володимир Зеленський розповів про створення діалогової платформи "Мир Донбасу".

За його словами, в межах роботи цієї платформи жителі окупованих територій і переміщені особи залучатимуться до обговорення свого майбутнього в складі єдиної України.

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