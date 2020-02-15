Ми не відступимо, - Пристайко про вимоги надати Україні доступ до розслідування катастрофи лайнера МАУ в Ірані

Про це міністр закордонних справ написав у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"У Мюнхен-2020 Україна привезла два повідомлення. 1. Паризькі угоди не виконуються в повному обсязі. Часткове звільнення наших громадян - недостатній прогрес. 2. Ми не відступимо від вимог PS752, включно з повним доступом наших фахівців до розслідування і невідкладною виплатою компенсацій", - написав глава МЗС.

Пристайко наполягає, що українські фахівці мають брати участь у розшифровці бортових самописців збитого літака, інформує "Інтерфакс-Україна".

"Наразі ми думаємо, що кращі шанси будуть відкрити її (чорну скриньку. - Ред.) у Парижі, але обов'язково в присутності української делегації, яка має техніків, які мусять спостерігати за тим, щоб інформація була, по-перше, повною, а по-друге, такою, як вона є, без зовнішнього втручання", - сказав він журналістам у Мюнхені.

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Глава МЗС взяв участь у зустрічі міністрів закордонних справ 5 країн, громадяни яких загинули під час аварії "Боїнга" в Ірані.

"За результатами нашої зустрічі іранський міністр отримає листа, в якому буде повторено наші вимоги, озвучені персонально", - сказав Пристайко.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.