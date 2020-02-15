Підозрюваних у вбивстві пластичного хірурга Сотника відправили в СІЗО. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на hromadske.

Суд у повному обсязі задовольнив клопотання сторони обвинувачення. Прокурор Богдан Бейко зазначив, що підозрювані намагалися сховатися. І підкреслив, що існує ризик, що вони втечуть, спробують знищити докази або будуть тиснути на свідків.

Адвокат підозрюваного Махаматіякуба Маматкодирова Владислав Задор просив відмовити в задоволенні клопотання. Він зазначив, що його підзахисний цілком визнав свою провину і зараз співпрацює зі слідством. Також він додав, що прокуратурою не доведені ризики, а підозрюваний не був судимий, має дружину і двох дітей.

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Сам Маматкодиров зазначив, що є узбеком за національністю, а живе постійно в Туреччині. В Україні він провів близько двох місяців як турист.

Він підтвердив журналістам, що убив пластичного хірурга Андрія Сотника, але нічого не сказав про мотиви, фінансовий зиск та замовника.

Інший підозрюваний Ермек Кудайназаров, за даними слідства, приїхав до України разом із Маматкодировим.

Його адвокат Владислав Задор просив відмовити в задоволенні клопотання. За його словами, Кудайназаров не знав, куди віз іншого підозрюваного, а згодом хотів повідомити про злочин.

Сам підозрюваний підтримав свого захисника і додав, що проживав в Україні з листопада.

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Кудайназарову інкримінують пособництво в умисному вбивстві. Йому загрожує до 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі.

Хірурга Андрія Сотника вбили в Києві 2 лютого. 43-річного лікаря застрелили неподалік винайнятої ним квартири на вулиці Саксаганського.

14 лютого поліція і прикордонники в аеропорту Одеси затримали за підозрою у вбивстві Сотника іноземця.

15 лютого прокуратура повідомила двом чоловікам про підозру в замовному вбивстві Сотника.