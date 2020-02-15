Зеленський запропонував спільно патрулювати кордон силами України, ОБСЄ та ОРДЛО

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час Українського ланчу в рамках Мюнхенської безпекової конференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
За словами Зеленського, він порушував це питання на "нормандській зустрічі" 9 грудня, а зараз воно обговорюється в межах Тристоронньої контактної групи в Мінську.
"Я думаю, що у нас є можливість дотиснути, щоб там були як українці, так і представники тимчасово окупованих територій, а також і ОБСЄ", - сказав він.
Хто саме з "представників окупованих територій" міг би брати участь у такому патрулюванні, він не уточнив.
Зеленський вкотре запевнив, що Україна не проводитиме місцевих виборів в окремих районах Донецької та Луганської областей без контролю за кордоном.