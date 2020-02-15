Не заморожений, а гарячий конфлікт, про який хочуть забути, - президент Естонії про конфлікт на Донбасі

Про це вона сказала, виступаючи на Українському ланчі в рамках Мюнхенської безпекової конференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"В Україні не заморожений конфлікт, у ній забутий конфлікт, бо багато людей хочуть забути його. Але це не заморожений, а дуже гарячий конфлікт, що триває. Я можу запевнити вас у цьому", - сказала Кальюлайд.

Водночас вона підкреслила, що наявність верховенства права є головною умовою для іноземних інвестицій в Україну.

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"Тому що Європа сповнена грошей, не знаходячи, куди їх інвестувати, щоб отримати щось натомість, а Україна готова йти, сповнена потенціалу, але їй не вистачає цієї однієї речі - верховенства права", - зазначила президент Естонії.

"Але що мене турбує, так це те, що ми в Європі настільки жадаємо допомогти Росії, що ми можемо зробити це за рахунок України... Щось робиться, це немало - обмін ув'язненими... Але це періодичний крок, війна триває, Крим залишається окупованим", - резюмувала Кальюлайд.

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