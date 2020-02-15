Ворог 9 разів порушив перемир'я на Донбасі, застосовуючи міномети калібру 120 мм і 82 мм, втрат немає, - пресцентр ОС

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив п'ять обстрілів по позиціях ЗСУ. Зокрема, поруч із Мар’їнкою ворог випустив 12 мін із міномета калібру 120 мм, неподалік Красногорівки вів вогонь із протитанкового ракетного комплексу, біля Павлополя - з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Двічі поблизу Широкиного обстріл вівся з міномета калібру 82 мм (2 міни), а також із ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Чотири ворожі обстріли зафіксували в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ": поряд із Травневим (5 мин із міномета калібру 82 мм, 8 пострілів зі станкового протитанкового гранатомета, з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї), поряд із Новолуганським (із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї), а також двічі - біля населеного пункту Оріхове (22 міни з 120-мм мінометів).

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Зазначається, що 15 лютого унаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

Нагадаємо, 14 лютого незаконні збройні формування 13 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, один український військовослужбовець зазнав поранення.