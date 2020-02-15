Пристайко про новий обмін: майже всіх на всіх і ще до нової зустрічі в "нормандському форматі"

Про це міністр закордонних справ України Вадим Пристайко сказав журналістам після Українського ланчу в рамках Мюнхенської конференції з безпеки, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми говоримо про значну кількість людей. Президент заявив сьогодні, що до двохсот людей ми плануємо обміняти, це дуже багато. Фактично майже "всіх на всіх", - сказав він.

Глава МЗС України додав, що обмін планують здійснити до зустрічі в "нормандському форматі".

Як повідомлялося, на зустрічі в Парижі лідери країн "нормандської четвірки" попередньо домовилися провести наступну зустріч у квітні в Берліні.

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