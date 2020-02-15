РФ перетворила Крим на один із військових опорних пунктів для впливу на Східне Середземномор'я та Північну Африку, - заступник генсека НАТО Джоане

Таку думку під час виступу на Українському ланчі в рамках Мюнхенської безпекової конференції 15 лютого висловив заступник генерального секретаря НАТО Мірче Джоане, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Чорне море має стратегічне значення. З Криму Росія поширює свій силовий вплив прямо зараз, поки ми розмовляємо, на Східне Середземномор’я та на Північну Африку, вона перетворила Крим на один із найважливіших військових опорних пунктів для впливу всіма силовими засобами, які в них є. Якщо ви спостерігаєте за тим, як Росія розбудовує військову інфраструктуру в Криму, і враховуєте модернізацію Росією інших, не конвенційних сил, ви маєте завжди тримати у центрі уваги такі виклики", - сказав Джоане.

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За його словами, позиція союзників по НАТО у всебічній політичній та практичній підтримці України є непохитною. Це підтвердив нещодавній візит Північноатлантичної Ради до України і, зокрема, в Одесу, де представники НАТО відвідали Морську академію та бачили на власні очі динаміку розвитку військово-морських спроможностей України за підтримки Альянсу.

"Україна має велике значення, практичне і символічне. Ми будемо продовжувати інвестувати в нашу співпрацю. Якщо ви продовжите реформувати ваш промисловий потенціал, трансформуєте військово-промисловий комплекс у відкриті для інвестицій виробництва, реформуєте власну розвідувальну службу, що не є простим завданням, і продовжите цей шлях перетворень, то я переконаний, що раніше або пізніше, але рішення, яке НАТО кілька років тому прийняло в Бухаресті (щодо членства України в НАТО. – Ред.) стане реальністю", - підкреслив заступник генерального секретаря Альянсу.