Інформації про перенесення "нормандської зустрічі" немає, - Зеленський

Про це він сказав журналістам у Мюнхені, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Ми знаємо, що збираємося зустрітися", - сказав Зеленський.
За його словами, ще треба "трохи підготувати весь план", адже у нас були "додаткові питання".
Президент зазначив, що потрібно не стояти на місці, і підкреслив важливість зустрічі, адже "не щодня можна вирішити на високому рівні важливі для нас питання".
Зеленський додав, що у нього немає інформації про можливе перенесення термінів саміту.
"У мене немає такої інформації, підтвердженої, що не буде", - сказав він.
Як зазначалося, лідери України, ФРН, Франції та Росії домовилися провести наступну зустріч у квітні в Берліні.