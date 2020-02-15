Чіткі зобов'язання створити умови для виборів на Донбасі мають прийняти на новій зустріч у "нормандському форматі", - Лайчак

Про це заявив міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак, виступаючи на Українському ланчі в межах Мюнхенської безпекової конференції в суботу, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Найчутливішою і найважливішою річчю є створення умов, необхідних для проведення вільних і чесних виборів на Донбасі. Я не бачу жодного прогресу. Треба посилити тиск на Росію, а також на Францію та Німеччину, щоб переконатися в тому, що "нормандська четвірка" зустрінеться знову. У нас будуть чіткі зобов'язання створити умови для цих виборів, "щоб вони були такими, що заслуговують довіри", - сказав він.

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Також він сказав, що зараз настав час для міжнародної спільноти допомогти Україні в реформуванні.

"Ми знаємо, що відбувається з реформами. Загалом, люди виступають за реформи, доки вони їх не стосуються. Вони сподіваються, що хтось інший буде реформувати, а не вони. Але чим реальнішими є реформи, тим більше люди будуть відчувати негативний вплив реформ. І потім вони почнуть запитувати, чи варто це того, чи правильний це шлях. І цей час для нас, міжнародної спільноти, друзів України, виступити і допомогти президенту і його команді сказати: "Це правильний шлях, вам треба пройти через це, якщо ви хочете кращого життя", - пояснив Лайчак.

На його думку, обміни утримуваними, реконструкція моста в Станиці Луганській, погодження на формулу Штайнмайера - це правильні кроки, однак міжнародна спільнота не підтримала їх належним чином.

"І те ж стосується миру. Речі, які було зроблено, - не тільки обмін ув'язненими, але і реконструкція моста в Станиці Луганській, погодження на формулу Штайнмаєра - дуже мужні і дуже правильні. Але була сильна критика президента, і я не чув сильного голосу від міжнародної спільноти, яка б сказала, що це шлях уперед, правильні речі", - сказав міністр.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції заявив, що хотів би в жовтні провести місцеві вибори на всій території України. Водночас він підкреслив, що вибори можуть проводитися виключно за українськими законами.