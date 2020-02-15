Відсутність у команди Зеленського стратегії щодо Донбасу доводить, що альтернативи Мінському процесу немає, - Порошенко

Про це журналістам розповів п'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії.

За його словами, саме тому так важливо не просто утримувати українське питання в порядку денному заходу, а й активно пропонувати нові ідеї та ініціативи.

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Порошенко провів багато зустрічей у рамках конференції.

"Графік зустрічей був досить насичений. Це не просто бажання охопити якомога більше коло, а це наполеглива і кропітка робота щодо захисту українських інтересів. Мюнхенська безпекова конференція - це найкращий у світі стратегічний майданчик, де озвучуються ті ініціативи, ті стратегії, які матимуть місце протягом усього 2020 року", - зазначив Порошенко.

Він нагадав, що під час своєї президентської каденції саме в Мюнхені обговорювалися і санкції проти Росії, і Мінські угоди, і закон про деокупацію Донбасу.

"Щорічно Україна виходила з тими чи іншими стратегічними ініціативами. На жаль, цього року у нас були, за словами президента, лише тактичні речі. Іноді хаотичні, іноді суперечливі. Але для нас важливо, щоб на цих майданчиках ми намагалися продемонструвати єдність української позиції. Саме тому ми намагалися це провести в рамках двосторонніх консультацій", - зазначив Порошенко.

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Він підкреслив, що відсутність стратегічних ідей у команді Зеленського щодо завершення російської агресії на Донбасі доводить, що альтернативи Мінському процесу немає.

"Відсутність ініціатив, відсутність стратегії як щодо внутрішнього законодавства, так і щодо зовнішніх позицій означає, що альтернативи Мінську не існує. Альтернативи закону про деокупацію Донбасу не існує. І в цих умовах доводиться обмежуватися тактичними речами", - зазначив Порошенко.