Франція запропонувала провести розшифровку чорних скриньок збитого в Ірані літака МАУ, - Пристайко

Про це сказав журналістам глава МЗС України Вадим Пристайко після зустрічі з іранським колегою Мохаммадом-Джавадом Зарифом у Мюнхені 15 лютого, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Не буде відбуватися відкриття та зчитування чорних скриньок без України. Це те, про що було чітко домовлено з міністром закордонних справ Ірану. Де фізично це буде зроблено? Там, де є достатні технічні можливості для того, щоб забезпечити неушкоджене зчитування всієї інформації. Це, наприклад, може бути Франція, яка вже запропонувала свої послуги, там дійсно є обладнання та новітнє програмне забезпечення", - сказав Пристайко.

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За його словами, Франція є найбільш обговорюваним варіантом. Наразі "лише кілька країн" здатні зробити все на належному рівні, адже скриньки дуже пошкоджено. Треба бути особливо обережними, коли йдеться про настільки чутливий політичний підтекст, додав Пристайко.

Він зазначив, що іранська сторона стверджує, що за законом має відкрити їх сама. Але їм нагадали, що 30 днів було достатньо, щоб, як записано в міжнародних договорах, без затримки зчитати інформацію. Якщо цього не було зроблено, то в Ірану, очевидно, немає технічних спроможностей, і вони мають звернутися до когось, у кого вони є.

Щодо розміру компенсацій, то було досягнуто домовленості, що Україна очолить процес у переговорах з Іраном. Про яку суму буде досягнуто домовленість між Україною та Іраном, таку ж суму буде виплачено всім, включно з громадянами Ірану, поінформував Пристайко. Цифр він не назвав.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

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