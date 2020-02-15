Мінські угоди було підписано в певних умовах, і кращого за них наразі немає, - голова ОБСЄ Рама

Таку думку висловив голова ОБСЄ, прем'єр-міністр Албанії і міністр закордонних справ і у справах Європи Еді Рама, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Маю повторити те, що вже було сказано, що завдяки президенту і новому уряду в Києві є поліпшення щодо встановлення контактів, спроб просування вперед, щодо імплементації Мінських угод, які можуть не бути чудовими, і вони не є чудовими, але їх підписано в певних умовах, і кращого за них наразі не існує", - сказав він під час виступу на Українському ланчі в рамках Мюнхенської безпекової конференції в суботу.

Читайте також: Відсутність у команди Зеленського стратегії щодо Донбасу доводить, що альтернативи Мінському процесу немає, - Порошенко

Також він розповів про свої враження від нещодавнього візиту на Донбас.

"У мене був привілей відвідати президента Зеленського й українську владу в Києві. Також я відвідав територію Станиці Луганської, і я б хотів запросити всіх німецьких ультраправих виборців побачити, яким може бути життя саме тоді, як ми скаржимось, як нам погано в цьому Берліні. Це справжній апокаліпсис, коли тисячам і тисячам людей доводиться перетинати цей міст", - розповів він.

Також Рама зазначив, що попри переговори в "нормандському форматі", бойові дії на Донбасі тривають, і є десятки нещасних випадків.

"Хочу звернути вашу увагу на одну річ. Поліпшення означає краще, ніж гірше. Але просто уявіть: після зустрічі в "нормандському форматі" було 20 тис. інцидентів і все ще десятки, десятки нещасних випадків. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ добре працює, це єдина присутність, яку поважають і приймають обидві сторони", - сказав прем'єр-міністр.

Він також зазначив, що доки РФ житиме в страху бути оточеною, ситуація не покращиться.

Читайте також: Зеленський запропонував спільно патрулювати кордон силами України, ОБСЄ та ОРДЛО

"Доти, доки Росія - і це те, чого історія мала зрештою навчити нас, - житиме в страху бути оточеною, не буде можливого кінцевого рішення. І доти, доки Росія буде жити в страху бути оточеною НАТО і ЄС, нічого не покращиться", - сказав Рама.