Під час створення спільних патрулів України, ОБСЄ та ОРДЛО на Донбасі враховуватимуть досвід Хорватії, - Пристайко

Про це в Мюнхені заявив глава МЗС Вадим Пристайко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми вирішуємо, як зробити так, враховуючи досвід, наприклад, Хорватії, щоб вийти на рішення, аби насамперед гарантувати безпеку на цій території. Можливо, до того часу щоб провести вибори", - сказав Пристайко.

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Він додав, що ідея спільних патрулів обговорювалася від початку Мінського процесу. І ця тема завжди викликає дуже жваве обговорення: наскільки можна допустити найманців РФ до участі у цих патрулях.

Глава МЗС також прокоментував ситуацію з розведенням сил на Донбасі.

"Розведення має допомогти психологічно зменшити кількість обстрілів... Є ідея, що якщо люди не бачать один одного в приціл, вони з часом втрачають агресивність. Хоча це спірно... Це один із методів розвести поступово. Але ми вирішили розводити не шматочками, а секторами, починаючи з півдня", - сказав Пристайко.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час Українського ланчу в межах Мюнхенської безпекової конференції заявив, що українська сторона згодна на спільне патрулювання кордону з представниками ОБСЄ та ОРДЛО на період підготовки місцевих виборів на Донбасі.

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