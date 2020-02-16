В Україні розроблять військовий стандарт із протидії саморобним вибуховим пристроям, - Міноборони

На Хмельниччині у Кам’янці-Подільському завершився тижневий тренінг із курсу "Організація пошуку саморобних вибухових пристроїв", проведений вітчизняним оборонним відомством спільно з Агенцією НАТО з підтримки та постачання, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт відомства. Лекторами виступали досвідчені британські інструктори.

Наразі внаслідок підриву на СВП загинули чи були поранені чимало українських захисників у Донецькій і Луганській областях, де тривають бойові дії. З 2014-го на Сході країни зафіксовано понад 300 інцидентів із застосуванням противником саморобних вибухових пристроїв, що здебільшого призвело до втрат серед особового складу та техніки. Як і протипіхотні міни, вони є зброєю не вибіркової дії й продовжують завдавати великої шкоди не тільки військовим, а й цивільному населенню.

За словами координатора тренінгу від Міноборони України полковника Сергія Зубаревського, від саморобних вибухових пристроїв важко захиститися, адже їх можна виготовити багатьма способами, використовуючи матеріали, які дозволяють уникнути виявлення пристроями.

"Маємо на меті досягти взаємосумісності сектору безпеки і оборони України з НАТО у питаннях знешкодження вибухонебезпечних предметів та саморобних вибухових пристроїв. Країни Альянсу досягли у цьому напрямку певних зрушень. Україна переймає північноатлантичний досвід протидії СВП", — зазначив полковник Сергій Зубаревський.

Слід зазначити, що в Україні ще немає керівного документа, який би визначав тактику дій і організацію пошуку саморобних вибухових пристроїв. Наразі передбачається розробка військового стандарту з протидії СВП. Цим займається Управління екологічної безпеки та протимінної діяльності Міноборони.

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