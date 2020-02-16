Рівень смертності від коронавірусу COVID-19 знижується, - Держкомітет охорони здоров'я КНР

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це інформує Держкомітет охорони здоров'я КНР.

"За минулу добу в Китаї від наслідків зараження коронавірусом COVID-19 загинули 142 людини. Таким чином кількість смертей вже третій день поспіль знижується. 139 летальних випадків припадає на провінцію Хубей, де розташоване місто Ухань - центр поширення коронавірусу. Протягом 12 днів знижується і кількість заражень за межами провінції Хубей", - пише DW, використовуючи дані комітету.

Водночас загальна кількість заражених у Китаї становить 68 500 осіб, від хвороби загинуло 1665 осіб. За останню добу виявлено 2009 нових випадків зараження.

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Тим часом на круїзному лайнері "Вестердам", який раніше відмовилися прийняти п'ять країн, був зафіксований один випадок зараження коронавірусом. Його знайшли у 83-річної американки, яка була направлена ​​в госпіталь в Куала-Лумпур. Лайнер пробув у морі два тижні, оскільки його відмовилися впустити в свої порти Японія, Гуам, Філіппіни, Таїланд і Тайвань. У четвер лайнер прийняла Камбоджа.

Нагадаємо, наразі в Україні не зареєстровано жодного підтвердженого випадку зараження коронавірусом COVID-19.

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Нагадаємо, уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

11 лютого новий коронавірус, від якого померло вже понад тисяча осіб, отримав офіційну назву COVID-19, тобто Corona Virus Disease 2019. Перша вакцина проти китайського коронавірусу COVID-19 може бути готова впродовж 18 місяців.