Єрмак подав декларацію за 2019 рік: квартира в Києві, Toyota Camry і 255 тис. доходу

Документ з'явився на сайті Національного агентства із запобігання корупції, повідомляє Цензор.НЕТ.

За даними опублікованої 14 лютого декларації, керівник ОП володіє квартирою площею 107,8 кв. метрів, придбаним у 2015 році автомобілем Toyota Camry і низкою корпоративних прав.

Загалом Єрмак вніс до декларації 254 959 грн доходу за 2019 рік. Ця сума включає 151 тис. грн доходу від підприємницької діяльності, 10 672 грн зарплати в ТОВ "Міжнародна юридична компанія", де він є директором, там же зарплати за сумісництвом в сумі 49 317 грн, 42 570 грн зарплати за основним місцем роботи в АТ "Міжнародна юридична компанія", гонорари в сумі 1300 грн в "Медійній групі європейського партнерства", 1000 грн доходу від відчуження цінних паперів і корпоративних прав.

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Також керівник ОП задекларував частини корпоративних прав у 9 компаніях, в тому числі: 100% в ТОВ "ЕР ПІ АЙ", 99% в ТОВ "Гарнет Інтернешнл Медіа груп", 10% в ЗАТ "Інтерпромфінанс-Україна" і по 50% в ТОВ "Міжнародна юридична компанія", "Міжнародна фармацевтична група" і "Інтерпромфінанс-Безпека".

Ще Єрмаку належать 60% прав в Адвокатському об'єднанні "Міжнародна юридична компанія", 33,33% в ТОВ "АМА ВІЖН" і 0,01% - у ТОВ "Виссон Юкрейн Технолоджіс". Керівник ОП є кінцевим власником всіх вищеназваних компаній.

Крім того, на Єрмака оформлений кредит "Альфа-Банку" на 1 262 500 грн.

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Він також має готівкові грошові кошти в сумі 347 тис. доларів, 50 тис. євро, а також 26 803 і 609 грн - на банківських рахунках. При цьому керівник ОП позичив третім особам 1 380 660 грн, а заборгованість перед ним з боку ТОВ "Гарнет Інтернешнл Медіа Груп" становить 3 334 218 та 4,98 млн гривень.

Нагадаємо, 11 лютого Зеленський звільнив з посади керівника ОП Богдана і призначив на цю посаду Єрмака, який раніше обіймав посаду помічника глави держави.