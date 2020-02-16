"Слуга народу" Мельник назвав ймовірні імена захоплених ФСБ українських моряків: Сергій Гога, Олексій Іванов, Василь Тюркеджи, Максим Тєрєхов. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у фейсбуці народний депутат Павло Мельник, посилаючись на інформацію від жителів Приморського району.

Депутат зазначив, що імена затриманих, ймовірно, Сергій Гога, Олексій Іванов, Василь Тюркеджи та Максим Тєрєхов.

Він також опублікував фото двох останніх.

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Максим Тєтєхов

Василь Тюркеджи

15 лютого ФСБ РФ заявила про затримання українського судна нібито за незаконний вилов риби.

Окупанти оприлюднили відео з нібито допитом власника захопленого судна. На ньому чоловік зізнається, що незаконно видобував камбалу.

Прокуратура Автономної республіки Крим почала провадження за фактом незаконного затримання "співробітниками прикордонного управління ФСБ Росії у Криму" українського судна з чотирма людьми на борту.