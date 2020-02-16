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16.02.20 12:16

"Слуга народу" Мельник назвав ймовірні імена захоплених ФСБ українських моряків: Сергій Гога, Олексій Іванов, Василь Тюркеджи, Максим Тєрєхов. ФОТО

Українські рибалки, яких 15 лютого в Азовському морі затримали співробітники ФСБ РФ, є жителями села Райнівка Запорізької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у фейсбуці народний депутат Павло Мельник, посилаючись на інформацію від жителів Приморського району.

Депутат зазначив, що імена затриманих, ймовірно, Сергій Гога, Олексій Іванов, Василь Тюркеджи та Максим Тєрєхов.

Він також опублікував фото двох останніх.

Також дивіться: Офіційної інформації про затримання судна з українцями ми не отримували, - Держприкордонслужба

Слуга народу Мельник назвав ймовірні імена захоплених ФСБ українських моряків: Сергій Гога, Олексій Іванов, Василь Тюркеджи, Максим Тєрєхов 01
Слуга народу Мельник назвав ймовірні імена захоплених ФСБ українських моряків: Сергій Гога, Олексій Іванов, Василь Тюркеджи, Максим Тєрєхов 02

Максим Тєтєхов

Слуга народу Мельник назвав ймовірні імена захоплених ФСБ українських моряків: Сергій Гога, Олексій Іванов, Василь Тюркеджи, Максим Тєрєхов 03

Василь Тюркеджи

15 лютого ФСБ РФ заявила про затримання українського судна нібито за незаконний вилов риби.

Окупанти оприлюднили відео з нібито допитом власника захопленого судна. На ньому чоловік зізнається, що незаконно видобував камбалу.

Прокуратура Автономної республіки Крим почала провадження за фактом незаконного затримання "співробітниками прикордонного управління ФСБ Росії у Криму" українського судна з чотирма людьми на борту.

Слуга народу Мельник назвав ймовірні імена захоплених ФСБ українських моряків: Сергій Гога, Олексій Іванов, Василь Тюркеджи, Максим Тєрєхов 04

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