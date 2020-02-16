Противник тричі від початку доби обстрілював позиції захисників України

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.

Від початку поточної доби, 16 лютого, за інформацією станом на 12.00, нашими героями-захисниками зафіксовано 3 порушення режиму тиші з боку російсько-окупаційних військ. При цьому ворог двічі вів вогонь з мінометів, продовжуючи свідомо порушувати Мінські угоди.

Вночі, після 01.00 від Доломітного противник вів вогонь зі протитанкових та автоматичних станкових гранатометів, а також стрілецького озброєння по наших оборонцях Новолуганського.

З 06.25 ранку, протягом 20 хвилин, від окупованого села Сміле ворог випустив по захисниках Кримського 20 мін 120-го калібру.

З 07.10 від Саханки окупанти випустили по оборонцях Лебединського 7 мін калібру 82 мм, та вели щільний вогонь з великокаліберних кулеметів.

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Підрозділи Об’єднаних сил адекватно придушували ворожу збройну активність з легкого піхотного озброєння.

За наявною інформацією, бойових втрат внаслідок прицільних обстрілів з боку російсько-окупаційних військ, серед захисників України немає.