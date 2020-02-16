Окупаційний "омбудсмен Криму" розповіла про стан захоплених в Азовському морі рибалок

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російське державне інформагентство РИА Новости.

За словами Опанасюк, скарг від затриманих українських рибалок не надходило, наразі триває розгляд.

"Йде розгляд. Скарг жодних не надходило. Екіпаж судна для з'ясування всіх обставин правопорушення затримано на 48 годин. Повідомлень про обрання їм будь-якої іншої міри запобіжного заходу не надходило", - сказала Опанасюк.

15 лютого ФСБ РФ заявила про затримання українського судна нібито за незаконний вилов риби.

Окупанти оприлюднили відео з нібито допитом власника захопленого судна. На ньому чоловік зізнається, що незаконно видобував камбалу.

Прокуратура Автономної республіки Крим почала провадження за фактом незаконного затримання "співробітниками прикордонного управління ФСБ Росії у Криму" українського судна з чотирма людьми на борту.

За даними депутата від "Слуги народу" Павла Мельника, всі затримані є жителями села Райнівка Приморського району Запорізької області. Їхні імена - Сергій Гога, Олексій Іванов, Василь Тюркеджи і Максим Тєрехов.

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