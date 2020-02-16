Директора облархіву ХОДА Байдича, який прив'язав до автомобіля собаку і тягнув його дорогою, звільнено з доганою

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на розпорядження про звільнення.

Володимир Байдич перед звільненням також отримав догану "за вчинення дисциплінарного проступку - дії, яка шкодить авторитету державну службу" та "використання повноважень в особистих інтересах" (службового автомобіля. - Ред.).

"Звільнити 7 лютого 2020 року Байдича Володимира Григоровича з посади директора Державного архіву Хмельницької області", - йдеться в документі.

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Нагадаємо, в Хмельницькій області слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 статті 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами) за фактом знущання над собакою - чоловік прив'язав тварину до буксирувального тросу та волочив за автомобілем.

Живодером виявився директор Хмельницького обласного архіву і колишній віцемер обласного центру Володимир Байдич.