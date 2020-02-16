"Жінки в цивільному шлюбі - це безкоштовні повії", - протоієрей РПЦ Смирнов

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс".

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"У нас жінки самі не розуміють, що таке шлюб. Не хочеться сказати, що "я безкоштовна повія", тому говорять: у мене цивільний шлюб. Здрастуйте! Та ні, ти просто безкоштовно надаєш послуги - і все, а так тебе ніхто за дружину не вважає", - заявив Смирнов на зустрічі з учасниками православного співтовариства OrthodoxBRO.

За словами протоієрея, чоловіки, які заявляють про свій "цивільний шлюб" не вважають за дружин своїх партнерок, а сприймають їх "тимчасовою втіхою".

"Якби він ставився до неї як до дружини - ну що, важко зареєструватися, чи що? Та ні, жодних труднощів", ​​- підкреслив отець Димитрій.

Він також зазначив, що в Російській Федерації заміжніх жінок "на мільйони більше", ніж одружених чоловіків - і це наслідок такого "несвідомого" ставлення до шлюбу.