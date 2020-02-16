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16.02.20 16:07

Порошенко провів понад 30 зустрічей у Мюнхені: тепер всі там знають, що "12 кроків" - це провокація Путіна, - Цеголко

П'ятий президент України Петро Порошенко провів на полях Мюнхенської конференції з безпеки понад три десятки зустрічей, щоб "озброїти аргументами проти країни-агресора" своїх співрозмовників.

Порошенко провів понад 30 зустрічей у Мюнхені: тепер всі там знають, що "12 кроків" - це провокація Путіна, - Цеголко

Про це повідомив прессекретар Порошенка Святослав Цеголко, передає Цензор.НЕТ

"Прем'єр Хорватії, президент Литви, генсек НАТО, прем'єр Канади, міністр оборони Німеччини, американські конгресмени та політики, міністри закордонних справ Туреччини, Словаччини, Німеччини - усього понад три десятки зустрічей за дві доби у Мюнхені.

Дипломатична боротьба за Україну триває. Але "позиція Росії посилюється, оскільки змінилася риторика України", - кажуть партнери. Тому озброюємо їх аргументами проти країни-агресора:

- санкції працюють. І їх варто посилити.
- щоб припинити агресію, потрібно ввести миротворчий контингент ООН на окуповані території Донбасу
- для створення зони безпеки в Європі Україна якомога швидше має стати членом НАТО.

І до речі, всі учасники Мюнхенської конференції тепер знають, що "12 кроків" - це інформаційна провокація Путіна", - написав Цеголко.

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Порошенко провів понад 30 зустрічей у Мюнхені: тепер всі там знають, що 12 кроків - це провокація Путіна, - Цеголко 01

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