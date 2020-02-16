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16.02.20 16:21

Українські фігуристи Голубцова і Бєлобров перемогли на міжнародному турнірі в Угорщині. ФОТО

Українські танцюристи Марія Голубцова та Кирило Бєлобров стали переможцями міжнародного турніру Jegvirag Cup, який сьогодні завершується в угорському місті Мішкольц.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Української федерації фігурного катання на ковзанах.

Українські спортсмени набрали найбільшу кількість балів і за ритмічний, і за довільний танець. У загальному заліку Голубцова і Бєлобров набрали 150.81 і на понад 28 балів випередили конкурентів із Білорусі, які посіли друге місце. На третьому місці - учасники з Угорщини.

Українські фігуристи Голубцова і Бєлобров перемогли на міжнародному турнірі в Угорщині 01

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Дует Марія Голубцова/Кирило Бєлобров недавно виграв національний чемпіонат України серед юніорів та здобув право представляти Україну на чемпіонаті світу в цій віковій групі, який відбудеться на початку березня в Таллінні.

У нинішньому сезоні наші танцюристи стали переможцями ще двох міжнародних турнірів - Bosphorus Istanbul Cup у Стамбулі та Halloween Cup у Будапешті.

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Українські фігуристи Голубцова і Бєлобров перемогли на міжнародному турнірі в Угорщині 02

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