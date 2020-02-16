Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
16.02.20 17:00

Поліція затримала кримінального ватажка Євгена Анісімова, спільника Юри Єнакієвського, який був у розшуку 6 років. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

За часів Януковича Анісімов тероризував підприємців у Запоріжжі. Його підозрюють у здирництві, створенні злочинної організації, незаконному поводженні зі зброєю та легалізації злочинних доходів.

Оперативники Нацполіції затримали його в одному зі столичних торгових центрів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на управління комунікації НПУ.

"Чоловік, 1975 р.н., підозрюється у створенні злочинної організації, яка займалася вимаганням коштів у підприємців, а також у прикритті її діяльності. Також затриманого підозрюють у незаконному зберіганні та переробці зброї, організації так званих кримінальних "сходок" і координації діяльності злочинних груп, учасники яких скоювали тяжкі злочини", - сказано в повідомленні.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив у фейсбуці, що затриманий - кримінальний авторитет Анісімов.

"Сьогодні унаслідок ретельно підготовленої спецоперації поліцейські затримали кримінального авторитета Анісімова, який за часів Януковича тероризував підприємців Запоріжжя. Він перебував у розшуку майже 6 років. Останньою його схованкою був винайнятий будинок у Конча-Заспі", - написав Геращенко.

Поліція затримала кримінального ватажка Євгена Анісімова, спільника Юри Єнакієвського, який був у розшуку 6 років 01

Дивіться також: Жителі Донбасу та військовослужбовці ЗСУ постачали цигарки з непідконтрольної території в 4 області України, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Анісімова підозрюють у створенні злочинної організації, розтраті майна, легалізації одержаних злочинним шляхом доходів, вимаганні, незаконному виготовленні зброї та незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибухівкою.

Дивіться також: Влізли у вікно, підірвали банкомат, вкрали 250 тисяч гривень, - поліція Миколаєва розшукує злочинців. ФОТО

Поліція затримала кримінального ватажка Євгена Анісімова, спільника Юри Єнакієвського, який був у розшуку 6 років 02
Поліція затримала кримінального ватажка Євгена Анісімова, спільника Юри Єнакієвського, який був у розшуку 6 років 03
Поліція затримала кримінального ватажка Євгена Анісімова, спільника Юри Єнакієвського, який був у розшуку 6 років 04

Поліція затримала кримінального ватажка Євгена Анісімова, спільника Юри Єнакієвського, який був у розшуку 6 років 05

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100