Заробітчани у 2019 році переказали в Україну майже $12 млрд, - Нацбанк

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Національний банк.
"За попередніми оцінками Національного банку, у 2019 році обсяг приватних переказів (за офіційними і неформальними каналами) становить: в Україну з-за кордону - майже 12 млрд дол. США в еквіваленті; з України за кордон - майже 0,6 млрд дол. США в еквіваленті", - сказано в повідомленні.
Через міжнародні системи переказу коштів у країну надійшло лише 2,3 млрд доларів.
Процентне співвідношення країн, із яких українці отримували гроші, має такий вигляд:
із США - 18%;
з Ізраїлю - 14%;
з Італії - 9%;
із Росії - 7%;
із Польщі - 7%;
з інших 219 країн - 45%.