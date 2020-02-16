Заробітчани у 2019 році переказали в Україну майже $12 млрд, - Нацбанк

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Національний банк.

"За попередніми оцінками Національного банку, у 2019 році обсяг приватних переказів (за офіційними і неформальними каналами) становить: в Україну з-за кордону - майже 12 млрд дол. США в еквіваленті; з України за кордон - майже 0,6 млрд дол. США в еквіваленті", - сказано в повідомленні.

Через міжнародні системи переказу коштів у країну надійшло лише 2,3 млрд доларів.

Читайте також: Хочеться вірити, що впродовж 4 років в Україні зможемо зробити зарплати, як у Польщі, - Зеленський

Процентне співвідношення країн, із яких українці отримували гроші, має такий вигляд:

із США - 18%;

з Ізраїлю - 14%;

з Італії - 9%;

із Росії - 7%;

із Польщі - 7%;

з інших 219 країн - 45%.

Читайте також: Понад 13 тис. українців нелегально працювали в Польщі в 2019 році