У Китаї почали випускати імовірні ліки від коронавірусу, - ЗМІ

Про початок виробництва препарату інформують китайські ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське радіо".

Перші ліки, які можуть бути ефективними в боротьбі з новим коронавірусом, почали виробляти у східній китайській провінції Чжецзян.

15 лютого препарат "Фавейлавей", який було розроблено фармацевтичною компанією Zhejiang Hisun Pharmaceutical, офіційно отримав схвалення Державного управління з нагляду за харчовими продуктами та лікарськими засобами для виходу на ринок.

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Це перший препарат, який під час спалаху коронавірусу нового типу отримав офіційне схвалення на внесення до переліку ліків, які потенційно можуть бути ефективними в лікуванні нового типу коронавірусу, повідомили в уряді.

Раніше головний виконавчий директор ВООЗ Сумія Свамінатан назвала терміни перших тестувань на людях вакцини від коронавірусу COVID-19. За її словами, це може статися через чотири-п'ять місяців. Зараз вже розробляється кілька вакцин від нового вірусу.

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