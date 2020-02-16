У Китаї почали випускати імовірні ліки від коронавірусу, - ЗМІ

Про початок виробництва препарату інформують китайські ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське радіо".
Перші ліки, які можуть бути ефективними в боротьбі з новим коронавірусом, почали виробляти у східній китайській провінції Чжецзян.
15 лютого препарат "Фавейлавей", який було розроблено фармацевтичною компанією Zhejiang Hisun Pharmaceutical, офіційно отримав схвалення Державного управління з нагляду за харчовими продуктами та лікарськими засобами для виходу на ринок.
Це перший препарат, який під час спалаху коронавірусу нового типу отримав офіційне схвалення на внесення до переліку ліків, які потенційно можуть бути ефективними в лікуванні нового типу коронавірусу, повідомили в уряді.
Раніше головний виконавчий директор ВООЗ Сумія Свамінатан назвала терміни перших тестувань на людях вакцини від коронавірусу COVID-19. За її словами, це може статися через чотири-п'ять місяців. Зараз вже розробляється кілька вакцин від нового вірусу.