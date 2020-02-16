Почався продаж квитків на перший авіапереліт із Миколаєва до Києва, - директор аеропорту Барна

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав директор аеропорту Федір Барна, інформує Цензор.НЕТ.

"Наші спільні зусилля не були марними, і ось подія, на яку всі чекали! З 18 травня регулярний рейс Миколаїв-Київ. Ціни - від 619 грн в один бік", - написав Барна.

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Як повідомляє Укрінформ, виконувати рейси буде компанія "Роза Вітрів".

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Графік передбачає виліт літака рейсом 7W 195 із київського аеропорту "Бориспіль" о 21:00 із прибуттям у Миколаїв о 21:55. Зворотний рейс 7W 196 виконуватиметься з Миколаєва наступного дня о 6:35 із прибуттям у Київ о 07:30.

Зазначимо, що 26 грудня 2018 року КП "Миколаївський міжнародний аеропорт" відправило свій перший чартерний рейс у Шарм-ель-Шейх (Єгипет). Наразі це єдиний рейс, який виконується постійно.