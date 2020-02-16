Під час евакуації українців з Уханю в літак візьмуть і громадян Аргентини

Про це ВВС News Україна розповіли в МОЗ, інформує Цензор.НЕТ.

Евакуацію заплановано на 19 лютого. Її проведе цивільний літак авіакомпанії SkyUp.

Раніше прем'єр-міністр України Олексій Гончарук та міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька повідомляли, що літак полетить до Китаю для евакуації українців 18 лютого, а повернеться наступного дня.

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Міністерство закордонних справ Аргентини повідомило, що влада України запропонувала свою допомогу в евакуації аргентинських громадян із Уханю.

"Посольство у Пекіні домовляється про всі необхідні процедури для того, щоб евакуювати аргентинців, які цього забажають", - йдеться у заяві МЗС Аргентини.

Аргентина висловила подяку Україні за співпрацю і допомогу.

Загалом на літаку до України летітимуть 86 осіб, із яких 58 - пасажири (зокрема 11 іноземців), а решта - члени екіпажу, медики, представники МВС, Міноборони та ДСНС.

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