Наразі Київ не готовий до "нормального діалогу з Донецьком і Луганськом", - у МЗС РФ назвали умови для "нормандської зустрічі"

Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Грушко на полях Мюнхенської безпекової конференції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК.

"Була домовленість абсолютно чітка, що нова зустріч (у "нормандському форматі". - Ред.) має підсумувати те, що було обговорено на попередній зустрічі. Це стосується розведення сил, припинення вогню, розмінування, обміну полоненими, впровадження формули Штайнмаєра в (українське. - Ред.) законодавство і деяких інших речей", - зазначив Грушко.

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Головна умова для проведення нового саміту - "просування стосовно комплексу домовленостей - як на треку безпеки, так і на політичному треку", пояснив заступник міністра. "Одночасний рух цими треками - стрижень тієї філософії, яку було закладено в Мінські домовленості", - додав він.

За словами Грушко, Росія продовжить наполягати на дотриманні вже досягнутих домовленостей. "Збиратися можна, але якщо на землі не відбувається змін на краще, то користь від таких зустрічей є сумнівною", - пояснив він.

Як одну з головних перешкод на шляху реалізації Мінських угод Грушко назвав "відсутність будь-якої готовності Києва до нормального діалогу з Донецьком і Луганськом". "Це зобов'язання кричущим чином не виконується, хоча воно є однією з основних умов мінського пакету", - зазначив дипломат.

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