"Бажаю кожному виродку із ЗСУ, який голосував за Зеленського, бути в патрулюванні із сепарами", - ексрадник міністра оборони Бірюков

Про це написав у фейсбуці ексрадник міністра оборони Юрій Бірюков, передає Цензор.НЕТ.
"Зеленський цілком серйозно запропонував розглянути ідею спільного патрулювання, ага. Силами ЗСУ, ОБСЄ і сепарами. Разом весело крокувати...
Тобто про жодне роззброєння вже і не йдеться.
Тобто про жодну єдину державу Україна він вже не згадує.
Хочеться побажати кожному виродку зі складу ЗСУ, який навесні минулого року проголосував за Зеленського, вічно бути в спільному патрулюванні із сепарами", - написав він.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час українського ланчу в межах Мюнхенської безпекової конференції заявив, що українська сторона згодна на спільне патрулювання кордону з представниками ОБСЄ та ОРДЛО на період підготовки місцевих виборів на Донбасі.