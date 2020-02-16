Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
16.02.20 20:25

"Бажаю кожному виродку із ЗСУ, який голосував за Зеленського, бути в патрулюванні із сепарами", - ексрадник міністра оборони Бірюков

Президент України Володимир Зеленський не згадав про обов'язкове роззброєння представників ОРДЛО на час проведення виборів на Донбасі.

"Бажаю кожному виродку із ЗСУ, який голосував за Зеленського, бути в патрулюванні із сепарами", - ексрадник міністра оборони Бірюков

Про це написав у фейсбуці ексрадник міністра оборони Юрій Бірюков, передає Цензор.НЕТ.

"Зеленський цілком серйозно запропонував розглянути ідею спільного патрулювання, ага. Силами ЗСУ, ОБСЄ і сепарами. Разом весело крокувати...

Читайте також: Ідея про спільні з ОРДЛО патрулі вже провалилася у 2014-му, з тієї ж причини провалиться і зараз, - Бутусов

Тобто про жодне роззброєння вже і не йдеться.

Тобто про жодну єдину державу Україна він вже не згадує.

Хочеться побажати кожному виродку зі складу ЗСУ, який навесні минулого року проголосував за Зеленського, вічно бути в спільному патрулюванні із сепарами", - написав він.

Бажаю кожному виродку із ЗСУ, який голосував за Зеленського, бути в патрулюванні із сепарами, - ексрадник міністра оборони Бірюков 01

Читайте також: Під час створення спільних патрулів України, ОБСЄ та ОРДЛО на Донбасі враховуватимуть досвід Хорватії, - Пристайко

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час українського ланчу в межах Мюнхенської безпекової конференції заявив, що українська сторона згодна на спільне патрулювання кордону з представниками ОБСЄ та ОРДЛО на період підготовки місцевих виборів на Донбасі.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100