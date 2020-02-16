"Бажаю кожному виродку із ЗСУ, який голосував за Зеленського, бути в патрулюванні із сепарами", - ексрадник міністра оборони Бірюков

Про це написав у фейсбуці ексрадник міністра оборони Юрій Бірюков, передає Цензор.НЕТ.

"Зеленський цілком серйозно запропонував розглянути ідею спільного патрулювання, ага. Силами ЗСУ, ОБСЄ і сепарами. Разом весело крокувати...

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Тобто про жодне роззброєння вже і не йдеться.

Тобто про жодну єдину державу Україна він вже не згадує.

Хочеться побажати кожному виродку зі складу ЗСУ, який навесні минулого року проголосував за Зеленського, вічно бути в спільному патрулюванні із сепарами", - написав він.

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час українського ланчу в межах Мюнхенської безпекової конференції заявив, що українська сторона згодна на спільне патрулювання кордону з представниками ОБСЄ та ОРДЛО на період підготовки місцевих виборів на Донбасі.