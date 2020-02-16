Жителька Москви брала участь у конкурсі з поїдання тістечок у барі, вдавилася і померла

За даними телеграм-каналу Baza, 23-річна дівчина вирішила взяти участь у конкурсі під час відпочинку з друзями в барі, передає Цензор.НЕТ. Вона не змогла прожувати всі тістечка, через що вдавилася і задихнулася, зазначається в публікації.

Ніхто з відвідувачів і співробітників закладу не зміг надати дівчині необхідну допомогу. Лікарі, які прибули на місце події, констатували смерть.

Дивіться також: Mitsubishi збив на смерть двох жінок у Харкові. ФОТО

За словами батьків дівчини, причину смерті наразі не встановлено, інформує РЕН ТВ. "Нічого наразі невідомо", - каже батько.

Батьки також спростували інформацію, що у загиблої були серйозні проблеми зі здоров'ям. Вони сказали, що дівчині не можна було пити спиртне.

Дивіться також: З моста на Дніпропетровщині злетів легковик, загинула 19-річна дівчина, водій госпіталізований, - ДСНС. ВIДЕО