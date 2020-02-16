СБУ виявила розтрату майже 600 тисяч гривень "Укрзалізниці" на Кіровоградщині

За даними слідства, керівник підрядного підприємства під час укладання договору з технічного переоснащення будівлі Знам'янського вагонного депо штучно завищив вартість витратних матеріалів, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ. Для цього він вніс недостовірні відомості в акти виконаних робіт. Водночас сума відповідних державних витрат була узгоджена з посадовцями структурних підрозділів регіональної філії.

За попередньою інформацією, необґрунтоване завищення цін завдало шкоди "Укрзалізниці" майже на 600 тисяч гривень.

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Правоохоронці повідомили директору підрядного підприємства про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна у великих розмірах або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення), головному інженеру служби вагонного господарства депо - за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності інших осіб, ймовірно причетних до протиправної діяльності.

Зазначається, що заходи проводилися спільно з поліцією під процесуальним керівництвом Знам'янської місцевої прокуратури Кіровоградської області.

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