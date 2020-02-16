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16.02.20 22:52

СБУ виявила розтрату майже 600 тисяч гривень "Укрзалізниці" на Кіровоградщині

Служба безпеки України блокувала в Кіровоградській області схему розкрадання державних коштів, виділених на потреби структурних підрозділів регіональної філії "Одеська залізниця".

СБУ виявила розтрату майже 600 тисяч гривень "Укрзалізниці" на Кіровоградщині

За даними слідства, керівник підрядного підприємства під час укладання договору з технічного переоснащення будівлі Знам'янського вагонного депо штучно завищив вартість витратних матеріалів, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ. Для цього він вніс недостовірні відомості в акти виконаних робіт. Водночас сума відповідних державних витрат була узгоджена з посадовцями структурних підрозділів регіональної філії.

За попередньою інформацією, необґрунтоване завищення цін завдало шкоди "Укрзалізниці" майже на 600 тисяч гривень.

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Правоохоронці повідомили директору підрядного підприємства про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна у великих розмірах або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення), головному інженеру служби вагонного господарства депо - за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності інших осіб, ймовірно причетних до протиправної діяльності.

Зазначається, що заходи проводилися спільно з поліцією під процесуальним керівництвом Знам'янської місцевої прокуратури Кіровоградської області.

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