Немає віктимізації, пафосної риторики, шукає рішення, - російський співавтор "12 кроків" Кортунов похвалив Зеленського

Генеральний директор Російської ради з міжнародних справ (РРМС) Андрій Кортунов вважає, що виступ українського президента Володимира Зеленського на Мюнхенській конференції з безпеки буде позитивно сприйнято в Європі та США, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Я багато разів слухав виступи Порошенка. Мені здається, що Зеленський знайшов більш правильний тон і він краще враховує ті настрої, які сьогодні є у Європі. Немає віктимізації, немає пафосної риторики, яка вже стала традиційною. Зеленський шукає рішення, і в цьому сенсі, мені здається, це буде сприйматися позитивно і в Європі, і в США", - сказав Кортунов на полях Мюнхенської конференції.

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Також він розповів, що ініціаторами документа "12 кроків до посилення безпеки в Україні та євроатлантичному регіоні" були Російська рада з міжнародних справ, європейський аналітичний центр European Leadership Network та американська організація Nuclear Threat Initiative, що опікується питанням запобігання ядерній загрозі.

"Зрозуміло, що цей документ подобається не всім, але мені здається, невірно вбачати в ньому якісь зловісні політичні задуми, як це визначили в апараті Порошенка - як мюнхенську змову. Я хочу підкреслити, що політика - це мистецтво можливого, як казав Бісмарк, і автори цього документу виходили з того, що можливо на сьогодні", - зазначив Кортунов.

Щодо пункту цього документу стосовно початку національного діалогу про українську ідентичність, зокрема з Росією, він додав, що це було б корисним для України. "Україна є дуже плюралістичним суспільством, і для неї такий діалог був би корисним. Щодо участі інших країн-сусідів - це питання до українського керівництва, наскільки воно готове до такого діалогу", - сказав гендиректор РРМС.

Нагадаємо, доповідь "12 кроків для більшої безпеки України і євроатлантичного регіону" було опубліковано у п'ятницю, 14 лютого, на сайті Мюнхенської безпекової конференції.

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У ній не було згадок про напад Росії на Україну. Замість цього стверджувалося, що "конфлікт в і навколо України" став наслідком "катастрофічних прорахунків", і як реакція на нього пропонувалися кроки для "завершення конфлікту на Донбасі і створення перспектив для конструктивного діалогу, зокрема щодо Криму".

Того ж дня документ видалили із сайту, а потім знову опублікували.

У МЗС України наголосили, що тези доповіді не відображали офіційної позиції України.