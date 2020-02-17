Українська легкоатлетка Геращенко виборола золото турніру в Чехії

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН, 24-річна Ірина Геращенко виборола золото з результатом 1,94 метра. Зазначимо, що цей показник став кращим на шість сантиметрів від другого місця.

Срібло та бронзу вибороли Маруша Чернюл (Словенія) та Світлана Радзівіл (Узбекистан).

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На початку лютого Геращенко посіла п'яте місце на змаганнях у німецькому Карлсруе. Перші дві позиції залишилися за Ярославою Магучіх та Юлією Левченко відповідно.

Нагадаємо, українські легкоатлетки Ярослава Магучіх і Марина Бех-Романчук перемогли на турнірі серії World Indoor Tour в Глазго (Шотландія).