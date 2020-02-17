Українська легкоатлетка Геращенко виборола золото турніру в Чехії

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН, 24-річна Ірина Геращенко виборола золото з результатом 1,94 метра. Зазначимо, що цей показник став кращим на шість сантиметрів від другого місця.
Срібло та бронзу вибороли Маруша Чернюл (Словенія) та Світлана Радзівіл (Узбекистан).
На початку лютого Геращенко посіла п'яте місце на змаганнях у німецькому Карлсруе. Перші дві позиції залишилися за Ярославою Магучіх та Юлією Левченко відповідно.
Нагадаємо, українські легкоатлетки Ярослава Магучіх і Марина Бех-Романчук перемогли на турнірі серії World Indoor Tour в Глазго (Шотландія).