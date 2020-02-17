Главу Мін'юсту США Барра закликають піти з посади через скандал, пов'язаний з розслідуванням про втручання РФ у вибори

Текст листа оприлюднила американська неурядова організація Protect Democracy, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Обурення правників викликав скандал навколо справи Роджера Стуона, колишнього радника Трампа, якого звинуватили в тому, що він перешкоджав правосуддю, тиснув на свідків і давав неправдиві свідчення на засіданні Комітету з розвідки Палати представників Конгресу США. Звинувачення були висунуті в результаті розслідування спеціального прокурора Роберта Мюллера щодо російського втручання у вибори США.

Прокурори, які опікувались справою, рекомендували для Стоуна покарання у вигляді ув'язнення на строк від семи до дев'яти років. Після негативної реакції на рекомендоване покарання з боку президента, керівництво міністерства змінило рекомендований строк покарання, що спонукало чотирьох прокурорів відійти від справи на знак протесту.

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"Ці дії та шкода репутації Міністерству юстиції щодо чесності та верховенства права, вимагають, щоб пан Барр пішов у відставку", - йдеться в листі правників.

Міністерство юстиції США заявило, що справу не обговорювали з представниками Білого дому, а міністр Барр в інтерв'ю американському каналу АВС розкритикував заяви президента. "Я не можу виконувати свою роботу в Міністерстві через постійні коментарі, які мені шкодять, - наголосив Барр. – Гадаю, настав час припинити твітувати про кримінальні справи, які веде Міністерство".

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У своєму листі правники схвально відгукнулись про заяви Барра щодо незалежності правового процесу, однак, наголосили, що "дії гучніші за слова".

Нагадаємо, 24 березня 2019 року Вільям Барр надав Конгресу США короткий звіт на чотирьох сторінках, який він склав з доповіді, підготовленої спецпрокурором США Робертом Мюллером за підсумками розслідування втручання РФ у вибори президента США в 2016 році. Головним з висновків була відсутність доказів змови команди Дональда Трампа з Росією перед президентськими виборами в 2016 році.