Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
17.02.20 08:44

"Ніколи не кажи ніколи", - у "Газпромі" відповіли на заяву міністра США Бруєтта про нездатність РФ добудувати "Північний потік-2"

Офіційний представник ПАТ "Газпром" Сергій Купріянов прокоментував слова міністра енергетики США Дена Бруєтта про нездатність Росії самостійно добудувати "Північний потік-2".

"Ніколи не кажи ніколи", - у "Газпромі" відповіли на заяву міністра США Бруєтта про нездатність РФ добудувати "Північний потік-2"

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

У суботу глава американського енергетичного відомства заявив, що російська сторона не зможе своїми силами завершити будівництво газопроводу "Північний потік-2". Йому було поставлено питання щодо того, чи вважає він, що Росія зможе обійти американські санкції, завершивши будівництво газопроводу власними силами. "Вони не зможуть", - наводить агентство Bloomberg слова глави Міненерго США. "Їм загрожує дуже тривала затримка, бо в Росії немає відповідних технологій", - вважає Бруєтт. "Якщо вони розроблять її [технологію], ми подивимося, що ми зможемо зробити", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США готують нові санкції проти "Північного потоку-2", - німецькі ЗМІ

"Ніколи не кажи ніколи", - сказав на це ТАСС представник "Газпрому".

Нагадаємо, міністр енергетики Сполучених Штатів Ден Бруєтт вважає, що в умовах санкцій Росія не зможе впоратися із завершенням будівництва газопроводу "Північний потік-2", адже в неї просто немає необхідних технологій.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100