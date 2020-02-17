Кількість загиблих від коронавірусу COVID-19 у Китаї перевищила 1,7 тис. осіб, інфіковано - 70,5 тис., - держкомітет КНР

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йдеться в повідомленні Державного комітету з питань гігієни та охорони здоров'я КНР.

За даними на 00:00, кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом сягнула 70 548 осіб. З них нині хворіють 57 934 особи, у важкому стані - 10 644 особи.

За останню добу в Китаї померли 105 осіб та виявлено 1,5 тисячі нових випадків захворювання.

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Нагадаємо, головний виконавчий директор ВООЗ Сумія Свамінатан назвала терміни перших тестувань на людях вакцини від коронавірусу COVID-19. За її словами, це відбудеться менш ніж через пів року - через чотири-п'ять місяців. Зараз вже розробляються декілька вакцин від нового вірусу.

Раніше китайські вчені розробили портативний пристрій, яке може швидко діагностувати захворювання коронавірусом. Апарат здатний оперативно проводити аналіз крові людини на наявність коронавірусу.