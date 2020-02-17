"Сину, не здавай тата... Мама повернеться, ми їй покажемо ще!": киянин на очах у дітей бив дружину, а в останній сварці вдарив її ножем

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написав київський патрульний Дмитро Крештофов.

За його словами, в родині - п'ятеро дітей, наймолодшому 6 років.

Дитина розповіла поліцейським, що батька вже забирали в поліцію за те, що він бив матір.

"Дивиться на нас і каже "не люблю поліцейських". Поки швидка везла маму до лікарні, ми забирали тата з дитиною в райвідділ. Кажу малому, щоб не лякався, мовляв, поїхали покатаю тебе на машині. Сів, задоволений, кататися, каже, люблю, а поліцейських все одно не люблю.

- А чому?

- Вони вже забирали тата, коли він маму бив.

Тут тато втручається.

- Так, сину, не здавай тата. І не одружуйся. Всі проблеми через баб. Ну, нічьо. Мама повернеться, ми їй покажемо ще!"- написав поліцейський.

За словами поліцейського, це не перший випадок у цій родині, минулого разу служба у справах неповнолітніх вже її перевіряла, причин позбавляти батьківських прав не знайшли: "І ось найбільш фігове, адже даю 99%, що мама таки повернеться. Скаже, що сама впала на ніж. Це не перший випадок у цій родині, минулого разу служба у справах неповнолітніх вже її перевіряла, причин позбавляти батьківських прав не знайшли. І навряд чи цього разу щось буде інакше. І ось, с@!* , формально всі служби роблять свою роботу. А за фактом, майже в кожного з нас за стінкою зростає сусід, який не любить поліцію, бо вона забирає любого тата, який б'є любу маму. Замкнуте коло...".

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Фото: Крештофов/Facebook