Глава Мюнхенської конференції Ішингер про скандальні "12 кроків": Це не треба сприймати аж так жахливо серйозно

Як наголошується в сюжеті ТСН.Тиждень, Ішингер вважає, що Європа не має приймати віддалення Росії і повинна посилювати з нею діалог, тримати двері відчиненими - попри дії в Сирії, Грузії, Україні, передає Цензор.НЕТ.

Також він дивується, чому документ викликав такий резонанс.

"Так, я приватно підписав цей документ, так само, як це зробив і Карл Більд. Але немає причини так обурюватися. Ми робимо багато різних пропозицій і сподіваюся, що час від часу ми робимо розумні пропозиції. Але все це не треба сприймати аж так жахливо серйозно", - говорить Ішингер.

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Нагадаємо, доповідь "12 кроків для більшої безпеки України і євроатлантичного регіону" було опубліковано у п'ятницю, 14 лютого, на сайті Мюнхенської безпекової конференції. У ній не було згадок про напад Росії на Україну. Замість цього стверджувалося, що "конфлікт в і навколо України" став наслідком "катастрофічних прорахунків", і як реакція на нього пропонувалися кроки для "завершення конфлікту на Донбасі і створення перспектив для конструктивного діалогу, зокрема щодо Криму".

Того ж дня документ видалили із сайту, а потім знову опублікували.

У МЗС України наголосили, що тези доповіді не відображали офіційної позиції України.