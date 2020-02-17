Поліція посилила заходи безпеки в центрі столиці, - Крищенко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції, про це заявив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

Від учора в центральній частині міста залучено до несення служби близько 1000 правоохоронців: як поліцейських, так і військовослужбовців Національної гвардії України.

"Наряди патрулюватимуть для забезпечення порядку. Залучені також кінологи та вибухотехніки. Правоохоронці проводитимуть превентивні заходи, зокрема перевірки речей і документів. Прошу з розумінням ставитися, адже це потрібно для того, щоб усі заплановані заходи минули спокійно", - зазначив Крищенко.

Також начальник столичної поліції закликав не брати в місця проведення акцій заборонені законодавством предмети.

У коментарі Цензор.НЕТ у відділі комунікації поліції Києва повідомили, що заходи відбудуться біля органів державної влади та пов'язані із засіданнями держорганів.

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