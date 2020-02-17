Завтра роботу КПВВ "Мар'їнка" буде призупинено, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

"До відома громадян, завтра у контрольному пункті в’їзду-виїзду "Мар’їнка" будуть проводитися заходи з оновлення системи електричних мереж. Тому за рішенням командувача Об’єднаних сил 18 лютого буде тимчасово припинено здійснення пропускних операцій у цьому контрольному пункті. Це мінімально необхідний час для проведення запланованих робіт", - йдеться в повідомленні.

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Командування Об’єднаних сил акцентує увагу громадян на врахуванні цієї інформації під час планування своїх поїздок.