"Богдан - нестримний хам, Єрмак навчений манерам і маневрам", - Мостова

Як передає Цензор.НЕТ, про це в статті "Яка різниця?" пише головна редакторка "Дзеркала тижня", журналістка Юлія Мостова.

За її словами, "Богдан - нестримний хам, Єрмак навчений манерам і маневрам".

"Богдан неправдоподібно відкритий і чесний у своїх заявах через абсолютну байдужість до громадської думки. Єрмак, який заявив за день до відставки про відсутність конфлікту між ним і Богданом, публічно бреше приголомшливо легко, і про це варто пам'ятати", - наголосила Мостова.

Також Мостова зазначає, що Богдан абсолютно нетерпимий до будь-якого прояву корупції, до якого він не має стосунку, а Єрмак, на відміну від нього, - "дуже комерційний персонаж, що знається на розподілі часток".

"Обидва Андрії відчувають відразу до правил. Але якщо Богдан їх ламав і трощив, то Єрмак обтікав, прагнучи не привертати уваги до тихого слалому", - додала вона.

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